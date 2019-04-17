簡嫚書和母親同框拍攝SWAROVSKI母親節形象照，證明美麗基因來自媽媽。（SWAR VSKI提供）

SWAROVSKI母親節SUNSHINE項鍊，8990元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI母親節SUNSHINE耳環，7990元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI母親節SUNSHINE戒指，6490元。（SWAROVSKI提供）

簡嫚書為人母後刻意減少工作，近日和母親一起出遊順便拍攝SWAROVSKI形象照，留下母女同遊的美麗倩影，簡嫚書和媽媽都擁有高挺的鼻子和秀氣的瞇瞇眼，簡直是同一個模子出來的，才知簡嫚書的美麗基因正來自她的媽媽。

SWAROVSKI母親節系列飾品登場，邀請簡嫚書和母親出外景拍攝形象照，母女倆從服裝搭配到身上佩戴的飾品，風格和喜好皆十分相似，加上拍照時的默契十足，從中不難發現母女倆的感情非常好，猶如無話不說的好姊妹。

簡嫚書還刻意太陽造型的Sunshine系列飾品，將風格搶眼、個頭較大的太陽耳環留給母親，自己則挑選小巧一點的太陽耳環，因為母親就像太陽一般照亮大地、孕育萬物，對她來說，母親是閃耀著母愛光輝的太陽，而她也在去年當了母親，是一顆小小太陽，因此別具意義。

SWAROVSKI在母親節主打Sunshine、Originally及North三大系列，Sunshine是象徵母愛光輝的太陽，Originally則充滿溫潤柔美的水晶珍珠飾品，North則是可轉動的水晶鑽飾，各自以不同的方式閃耀著母愛光輝。

(中時 )