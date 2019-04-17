簡嫚書為人母後刻意減少工作，近日和母親一起出遊順便拍攝SWAROVSKI形象照，留下母女同遊的美麗倩影，簡嫚書和媽媽都擁有高挺的鼻子和秀氣的瞇瞇眼，簡直是同一個模子出來的，才知簡嫚書的美麗基因正來自她的媽媽。
SWAROVSKI母親節系列飾品登場，邀請簡嫚書和母親出外景拍攝形象照，母女倆從服裝搭配到身上佩戴的飾品，風格和喜好皆十分相似，加上拍照時的默契十足，從中不難發現母女倆的感情非常好，猶如無話不說的好姊妹。
簡嫚書還刻意太陽造型的Sunshine系列飾品，將風格搶眼、個頭較大的太陽耳環留給母親，自己則挑選小巧一點的太陽耳環，因為母親就像太陽一般照亮大地、孕育萬物，對她來說，母親是閃耀著母愛光輝的太陽，而她也在去年當了母親，是一顆小小太陽，因此別具意義。
SWAROVSKI在母親節主打Sunshine、Originally及North三大系列，Sunshine是象徵母愛光輝的太陽，Originally則充滿溫潤柔美的水晶珍珠飾品，North則是可轉動的水晶鑽飾，各自以不同的方式閃耀著母愛光輝。
(中時 )
#簡嫚書
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。