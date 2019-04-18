苗栗市百年老校建功國小舊校舍充滿安全疑慮，於年初拆除重建，校方將充滿回憶的西棟教室以3D方式彩繪留念。（何冠嫻攝）

建功國小「舞蹈班」，為縣內最早設立的舞蹈才藝資優班，培育無數人才。（建功國小提供）

苗栗市建功國小有百年歷史，作育英才無數，校名更由日治時期的「苗栗國語傳習所」更名無數成為至今的「建功國民小學」，期間設立許多分校，深入社區培育更多地方學子。

建功國小於日治時期、西元1896年創立，當時以「苗栗國語傳習所」命名教授日文，成為苗栗地區最早創立的學校，而後陸續改名為「苗栗公學校」、「苗栗第一公學校」及「苗栗東國民學校」等，戰後又經歷過「第一國民學校」、「中心國民學校」等校名，直至1947年始改名為「建功國民學校」，1968年配合9年國民教育改為「建功國民小學」沿用至今。

此外，建功除了為苗栗縣內最早設立的小學外，更是縣內培育人才的搖籃，1990年全校學生總數達3739人，堪稱全盛時期，直到2014年皆為縣內人數最多學校，近年面臨少子化，但今年校內有47班、共1286人，仍為縣內大校。

其中建功國小的「舞蹈班」名聞遐邇，至今已歷30年，為縣內最早設立的舞蹈才藝資優班，培育無數舞蹈人才，常應邀出席國內外大小表演，成為學校極具特色的班級。建功國小校長劉淑媛表示，建功國小擁有100多年悠久輝煌校史的標竿學校，身負重大使命引領學校發展，未來將繼續積極攜手校內師長，擴展學生學習機會，更要激勵學習熱忱，讓校內學生在多元舞台上充分展現自信、發光發熱。

(中時 )