陳揮文笑開懷。(取自飛碟YouTube)

陳揮文。(本報系資料照)

資深媒體人陳揮文力挺韓國瑜參選2020總統大選，如今鴻海董事長郭台銘殺出宣布將參加國民黨黨內初選，且絕不接受徵召，讓外界都好奇陳揮文的反應會是如何。對此，陳揮文今日在主持廣播節目中皺眉直指郭董這話有點奇怪，反問：「我想請問郭台銘，有誰說要徵召你？」講完自己笑不停。

陳揮文今日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》談郭台銘參選一事，皺眉直指郭董「絕不參加徵召」這句話有點奇怪，接著瞪大眼反問：「我想請問郭台銘，有誰說要徵召你？」表示先前討論的初選式徵召、民調式徵召都是在講韓國瑜，不是郭台銘，笑稱要郭董別擔心，沒有人要徵召他。

但有大陸網友認為，郭台銘的絕不接受徵召，應是指「不接受徵召韓國瑜」。陳揮文更坦言希望韓國瑜也參加初選，更研判若韓國瑜願意參加初選，民調會贏郭台銘，這次陳揮文也不忘補充，若預測錯誤他再道歉一次就好。

但現在問題就是要不要走到民調這一步，他自己對這點持保留意見，因為若走到民調這步，等同於是攤牌了。

(中時電子報)