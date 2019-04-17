滯欠酒駕罰款90萬全國第1名，悲慘潦倒被查封住所，連住所內的攪拌器、磨豆米機等動產也查封了。（吳敏菁翻攝）

張姓義務人截至目前共有4件酒駕案件被監理機關陸續移送彰化分署執行中，老媽媽做回收，對兒子行為嘆息，說不出話來。（吳敏菁翻攝）

張姓義務人截至目前共有4件酒駕案件被監理機關陸續移送彰化分署執行中，名下建物已經拆除。（吳敏菁翻攝）

彰化轄酒駕累犯林姓男子，從2015年至2018年，被監理機關陸續裁處90萬元，共11張拒絕酒測罰單，60000元罰單3張，90000元罰單8張，卻都拒繳，法務部行政執行署彰化分署列為專案，查出林姓義務人名下車輛都已報廢，但戶籍地是一棟未辦保存登記的三合院建物，而且他也登記為該地址的戶長，立即查封他的住所，同時一併查封住所內的攪拌器、磨豆米機等動產。

林姓義務人表示，長期酗酒罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，已不敢喝酒了，看病搭別人的車去，生活都靠妻兒工作收入接濟；三合院是父親留給他的祖厝，懇求暫勿拍賣。執行人員表示，得依法得繼續執行，但發現林生活狀況確實不佳，透過彰化分署現有的弱勢關懷機制，將林姓義務人轉介給彰化縣政府社會處評估處理。

此外，張姓義務人截至目前共有4件酒駕案件被監理機關陸續移送彰化分署執行中。彰化分署多次傳喚張都置之不理。調查財產目錄顯示，義務人名下有一輛1992年的汽車，並有一筆未辦保存登記建物。不過經進一步調查，他的汽車狀態是逾檢註銷，建物也早拆除。

執行人員進一步到張姓義務人戶籍地查訪，發現戶籍地是一座宮廟，是為了讓兒子能就學，才拜託宮廟寄戶籍。最後找到張姓義務人一家的住所，以資源回收為業，老母親坐在門口，拿著榔頭敲著回收電風扇內的銅線拆出來賣。不知兒子在哪裡，老母親說嘆息，自己的車也因為義務人酒駕而被拍賣掉了。

執行人員傳達不出面依法拘提義務人到案，但也轉借其母給彰化縣政府社會處評估處理。隔日，彰化分署接到張姓義務人電話，表示他會先籌1萬元繳納罰款，不要拘提他。彰化分署體諒處境，同意請求，張姓義務人4月10日先繳納1萬元。

(中時 )