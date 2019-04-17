蘇揆今核定 謝繼茂接任中華電信董座 20:232019/04/17 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華電信董事長鄭優屆齡退休，由現任總經理謝繼茂(左二)升任董事長。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人Kolas Yotaka證實，行政院長蘇貞昌今天已核定，中華電信董事長鄭優屆齡退休，將由現任總經理謝繼茂升任董事長。 對於這項人事考量，Kolas表示，等中華電信召開董事會通過人事案後，交通部會做出完整說明，行政院不便多談。 據了解，蘇揆並不認識謝繼茂，相關人事是秉持拔擢基層理念安排，再尋找基層出身的人才委以重任，蘇揆今天約談時，謝繼茂原本感到訝異，但隨即表示願意接下這項職務。 (中時 ) #中華電信 #中華 #電信 #董事長 #基層 也許您會感興趣 推薦閱讀 名人養生－中華電信總經理謝繼茂 快走運動賺健康 04:092019/04/13 建成國中校慶 蔡衍明捐款百萬助學弟妹 10:132019/04/13 上市櫃最年輕董座金雨董事長台韓聯姻 中部企業接班人 婚禮受矚目 04:102019/04/15 台畜副董事長 張嵐欣品牌革命 要台畜潮起來 04:102019/04/15 中華電信祭限時iPhone 7 Plus 128G 7,900元起 15:262019/04/15 張小月兼任策進會董事長 12:372019/04/16 陸商界領袖誰最具影響力 竟然是他 15:362019/04/16 張小月任台港經濟文化合作策進會董事長 15:592019/04/16 國民黨：郭台銘黨權行使 將由組發會處理認定 18:182019/04/16 張小月兼任台港策進會董事長 海基會：盼推進台港關係 16:262019/04/17 政治熱門新聞 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 聽到郭台銘參選 韓國瑜：天塌兩人頂 舒服多了 - 政治 郭台銘選總統有玄機？沈富雄：他出手了！ - 政治 郭台銘參選 三周前就有跡可循？ - 政治 韓國瑜回台「等不及」做啥？李佳芬聽了好驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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