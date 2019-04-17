行政院發言人Kolas Yotaka證實，行政院長蘇貞昌今天已核定，中華電信董事長鄭優屆齡退休，將由現任總經理謝繼茂升任董事長。

對於這項人事考量，Kolas表示，等中華電信召開董事會通過人事案後，交通部會做出完整說明，行政院不便多談。

據了解，蘇揆並不認識謝繼茂，相關人事是秉持拔擢基層理念安排，再尋找基層出身的人才委以重任，蘇揆今天約談時，謝繼茂原本感到訝異，但隨即表示願意接下這項職務。

(中時 )