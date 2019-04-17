黃鴻升（左）對魏如昀（中）衣著穿搭讚譽有加。

魏如昀（左）害羞到掩面，海芬連忙安慰。

影歌雙棲創作才女魏如昀時隔一年半推出新單曲《深愛著》，16日上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，現場演唱新歌和招牌名曲〈聽見下雨的聲音〉，新歌〈深愛著〉歌詞還不熟，實力唱將魏如昀居然二度忘詞嚇到自己害羞掩面。

介紹魏如昀出場前，黃鴻升說「這位女生我真的非常欣賞她的穿著，我覺得她是全台灣演藝圈裡面最會穿衣服的女藝人」，海芬問沒有之一囉？黃鴻升肯定說「沒有之一，就她了，其他都是靠名氣的！她真的很會搭，長得可愛，還有才氣，跟我就很相似。」魏如昀一出場，海芬就跟她說「最會穿衣服，沒有之一的魏如昀，他為了妳得罪他所有認識的女生朋友耶」。

新歌〈深愛著〉刷新魏如昀錄歌最快紀錄，她說「我大概2～3個小時就唱完它了，我錄最久也曾一首歌錄3天」，海芬好奇對她而言有沒有誰是讓她深愛著的？魏如昀說「我爸吧，我覺得他是影響我此生最重要的一個人，我們算是單親家庭，我跟姊姊跟爸爸同住，但算是爺爺奶奶帶大的，姊姊叫我吃飯我常拖拉，但只要聽到她說爸爸回來囉，我就會立刻衝下樓，我爸的確很寵我，我會覺得我爸在我生命中的角色很重要」。

姊姊魏如萱只比她大2歲，魏如昀說：「很常有人以為我是姊姊耶，問說你妹最近生小孩是不是？」兩位主持人認為有可能「因為某種程度妳看來比妳姊成熟一點，妳姊講話跟肢體動作有時候感覺比較幼稚一點，加上她是DJ聲音表情更多。」

(中時 )