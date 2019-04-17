親民黨主席宋楚瑜赴港澳大陸訪問時會見中聯辦主任遭陸委會質疑被統戰，親民黨立委陳怡潔今天在立院內政委員會炮轟陸委會主委陳明通過河拆橋，不幫忙澄清還在捅人一刀。陳明通則表示有事先提醒，並否認有指名道姓。

立法院內政委員會上午開會審查《兩岸協議監督條例》草案，親民黨立委陳怡潔質問陳明通，陸委會事前是否有掌握宋楚瑜港澳相關行程；陳明通表示，沒有完整行程，但稍微有了解。

陳怡潔指出，宋楚瑜曾見過中共中央總書記習近平，還會只因進入中聯辦就被統戰嗎？強調宋楚瑜當初為了兩岸和平，替民進黨政府代表台灣參加APEC。這次去港澳訪問，卻遭陸委會背後捅一刀；陳怡潔要求陳明通不要和民進黨都一樣過河拆橋。

陳明通表示，「我事先有提醒他」，但他沒准駁權，因為宋不是公務人員，只是政治人物是負責社會的觀感，他也一再否認捅宋一刀，只是重申政府立場做提醒而已。

(中時電子報)