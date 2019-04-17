縣長翁章梁也在縣府中庭舉行啟動記者會，正式宣布「地政服務行動列車」開跑。（張亦惠攝）

嘉義縣幅員廣到，老年人口比例高，辦理地政業務路途遙遠，嘉義縣府為落實為民的服務精神，各地政事務所17日起主動出擊延伸服務據點，縣長翁章梁也在縣府中庭舉行啟動記者會，正式宣布「地政服務行動列車」開跑。

此行動列車為了讓民眾能就近享受公部門提供的便民措施，降低時間交通成本，因此縣政府「化被動申請為主動服務」直接深入村里，提供民眾更方便的服務，藉以幫助解決偏鄉土地問題。

縣長翁章梁表示，此次「地政服務行動列車」由國立中正大學法律服務社學生，公部門與學界結合，共同推動地政服務在地化，結合4個地政事務所定期一週一村里巡迴服務，協助事項解決，並以一年半完成全縣357個村里巡迴服務為目標。翁也強調，服務內容不只是諮詢與宣導，涵蓋地籍謄本的申請、實價登錄、查詢公告土地現值與地籍圖資、簡易案件收件等多項便民措施。

嘉義縣政府地政處表示，，以「主動下鄉」、「巡迴駐點」、「在地服務」三大為民服務精神，啟動「地政服務行動列車」將以溪口、義竹、中埔、番路等四個鄉鎮為首站，以接地氣的方式、被動化為行動，深入各個偏鄉貼近民眾，歡迎民眾多加利用。

(中時 )