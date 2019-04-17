影音平台Vidol滿3周年，推出一連串的粉絲福利活動，首波將以平台熱播台劇《炮仔聲》的「大明星午餐約會」展開，邀陳志強、王宇婕、陳宇風、吳婉君陪粉絲邊聊邊享受美好午餐。

另外，4／27-4／28舉辦的台語年度盛事「台潮盛典」將持續這波福利，另同時祭出優惠方案，包含台灣台、都會台、電影館全平台內容皆可直接收看。

活動辦法可見「Vidol影音」網頁。

(中時 )