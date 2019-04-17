《台潮》演唱會搖滾席、《炮仔聲》明星見面會免費入場 19:572019/04/17 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台潮盛典海報。（三立提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 影音平台Vidol滿3周年，推出一連串的粉絲福利活動，首波將以平台熱播台劇《炮仔聲》的「大明星午餐約會」展開，邀陳志強、王宇婕、陳宇風、吳婉君陪粉絲邊聊邊享受美好午餐。 另外，4／27-4／28舉辦的台語年度盛事「台潮盛典」將持續這波福利，另同時祭出優惠方案，包含台灣台、都會台、電影館全平台內容皆可直接收看。 活動辦法可見「Vidol影音」網頁。 (中時 ) #台潮 #炮仔聲 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 郭台銘宣布選總統 于美人一句話直擊關鍵！ - 娛樂 陳揮文笑翻了！節目瞪大眼開吐郭台銘 - 新聞 早知許志安偷吃？鄭秀文11天前洩心聲：有些事要想清楚 - 娛樂 許志安小三首開腔！166字羞愧道歉 綠帽男友現身求情 - 娛樂 Selina落淚談「和張軒睿戀愛」最終選擇！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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