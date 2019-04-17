曾姓男子被室友偷走70萬現金與勞力士，事後室友坦承犯案。（胡欣男翻攝）

23歲張簡姓男子因經濟困難，近日居無定所，日前餐會遇到曾姓友人一見如故，曾讓他借宿自己家。不料日前曾出遊返家，發現自己家裡70萬現金與勞力士表不翼而飛，趕緊報案；張簡姓男子見室友報案，竟也報案稱他180萬現金與勞力士表同樣不見。警方依重大竊案受理，孰料翌日2人到警局稱要撤告，張簡坦承偷竊室友財物，擔心被懷疑才謊報。警方依竊盜與誣告罪將他送辦。

警方調查，曾姓男子與張簡姓男子在餐敘認識，一見如故、相談甚歡，曾見張簡無業，目前居無定所，好心提供住所供他居住。日前曾要外出旅遊，邀張簡同行，但張簡表示要回南部掃墓，不便同行。

曾12日返家，驚見家中大門未關，房內70萬現金與1只勞力士表不見，張簡擔心事跡敗露，也謊稱自己180萬現金與勞力士綠水鬼遭竊，2人至中山分局建國所報案。

警方動員大批人力調閱監視畫面追賊，然而13日晚上，曾竟偕同張簡至建國派出所，表示欲撤銷竊盜案，表示遭竊現金及勞力士手錶，均為室友張簡所偷，已悉數歸還。警方怒斥張簡誣告浪費社會資源， 且竊盜為公訴罪不可撤告，訊後依竊盜與誣告將他送辦。

(中時 )