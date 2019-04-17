大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，點心攤食物讓信眾吃免驚。(資料照片 陳淑娥攝)

圖為志工忙著烹煮點心供信眾食用。（資料照片 陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，昨16日回鑾安座後圓滿落幕。初次隨香信眾眼界大開，往返300多公里的遶境行程，沿途無數點心站提供信眾補充食物，港媒也嘖嘖稱奇。兩度隨香的台北市長柯文哲表示，大甲媽「點心站太神奇！」他還誇讚食物很好吃。

大甲媽祖遶境進香規模盛大，被Discovery列為世界三大宗教盛事之一，全程長達9天8夜，行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市。每年都吸引上百萬信眾跟隨參與，長途跋涉340餘公里，沿途更有宮廟、團體或信眾主動奉獻相關資源及供食，展現出民間信仰力量的強大，此遶境吸引不少外媒好奇關注。

《中評網》觀察，大甲媽祖遶境，可看點非常多，無論是特色陣頭，還是參與遶境的龐大人潮，各式各樣的點心站絕對也是看點。從媽祖起駕到抵達目的地新港奉天宮，前三天都是茹素，點心站也是配合提供素食小吃，等到第四天舉行祝壽大典後，便可以開葷，爾後沿途的點心站也會提供葷食小吃，相當具有機動性。

遶境沿途有上千個點心站，在市區幾乎是每隔50公尺就有一處，就算是遼闊的農村地區，也是每個1、2公里就會有一處點心站，提供最常見的炒麵、爌肉飯、蘿蔔湯，到春捲、飯糰、麵線糊、薯餅，冰涼的冰淇淋、西米露、綠豆沙，連大甲芋頭米粉、烤香腸、雞排、薑母鴨都有，還有吃不完的水果，如西瓜、鳳梨、芭樂、番茄等，讓媽祖信徒有吃有拿，隨時補充體力。

大甲媽祖遶境沿途點心站的美味，連兩度參與媽祖遶境的台北市長柯文哲都公開稱讚，直說自己9天8夜走下來，吃東西完全沒有花過一毛錢，還直誇「食物太好吃！」、「點心站太神奇！」成為他再次參與媽祖遶境的原動力之一。

二度中途隨香的信眾也說，與前年走同樣路線，發現宮廟加油站依舊，也有政黨人士提供吃食攤位，沿途商家拿出好料分享，更有信眾開發財車在路邊現炸熱食，誠意令人感動。這些吃食全是無償分享，宛如一場美食嘉年華。

(中時電子報)