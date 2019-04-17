就讀國立體大的桌球國手陳建安，全國大專運動會舞台難逢敵手，今天在108年全大運男單決賽以3比2擊退台北世大楊子儀，不但完成3連霸，這也是小安參加全大運以來的第7面男單金牌。

本屆全大運桌球男單決賽，第1局楊子儀11：8先發制人，不過國際賽經驗豐富的陳建安，第2局立刻11：8追回，第3局楊子儀11：9再下一城，但陳建安11：6、11：7連贏2局，後來居上摘金。

賽後陳建安說：「沒有想太多，就正常發揮，我的目標就是第一。」陳建安並指點出帶走勝利的最後關鍵，在於節奏控制和變化，比對手打得更有耐心。

今年開始擔任2016里約奧運女將鄭怡靜陪練員的楊子儀，球技突飛猛進，生涯終於第一次站上全大運頒獎台，他說：「各方面都有進步，只是還不夠熟練。中間有機會贏，只是沒把握住，但沒有遺憾了。」

楊子儀首度在全大運桌球個人賽奪牌。（中正大學提供）

女子單打金牌戰，文化大學李恩綺15:13、11:5先贏2局，隨後對手國體大王意如展開反攻，拚下兩個11:8、將戰線延長到第5局，最後由李恩綺11:6拿下。李恩綺繼去年全大運奪下女單銀牌後，終於首次摘金。

李恩綺謙虛表示，鄭怡靜、陳思羽等好手沒有參加今年全大運，許多非常有實力的選手也不一定有成績壓力，也不認為完全靠實力取勝，「比賽過程中幾次觸網球都爬過網，贏球帶點運氣成分，我們實力很接近，反而是戰術比較重要，沒想到會拿第一。」

去年全大運桌球女單銀牌李恩綺今年終於奪下金牌。（中正大學提供）

男雙金牌由台體大孫嘉宏/彭王維奪下；女雙文化大學李昱諄/黃郁雯，靠同校的對手邱嗣樺和黃歆受傷棄賽摘金；混雙金牌得主為北市大的黎昕陽/林家瑄。

(中時電子報)