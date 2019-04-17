台南市捷運工程處17日晚間到中西區舉辦說明會，捷運工程處簡報後由民眾發表意見，民眾輪番上陣表達反對與支持的心聲，淺草里長陳建國說，不反對捷運發展但反對綠線規畫，過去海安路讓地方發展停滯，萬一再開發捷運，精華區恐又要被蹂躪20年；水仙里長沈廉哲說，一個進步城市需要捷運，但需要民眾的參與討論，他反對捷運從20米道路開過去，市府責任是要告訴民眾捷運好壞是什麼，讓人民信任。

民眾蘇秀芬抨擊市府欺騙民眾，中西區民眾一定會堅決反對、抗爭到底。住在中西區的謝博勳說，有很多民眾寧可相信耳語但不相信專業，「台南市有重大建設就反對」。

民眾趙怡彰表示，市府辦說明會人人像是「捷運推銷員」，完全沒有中立立場，他高呼「道路留白就是留未來」，強調預留9.5米道路淨空有保障地方百姓人身安全嗎？他舉巴黎聖母院一燒就是燒一上午，台南古蹟區道路萬一火災，這麼小的路能救災嗎？此外，目前沙崙已研發無人自駕車，這是趨勢，「我們還需要捷運這種耗電極大的工程嗎？」消防局也當場釋疑，解除民眾疑惑。

民眾曾昱翔發言則說，交通陣痛黑暗期是必要的過程，台南發展觀光也需要完善交通配套，捷運發展有其必要性，希望市民能有自己的判斷。民眾謝欣曄表示，市府不能把有捷運就能改善空汙畫上等號，中西區面臨捷運衝擊古蹟，中西區很多日本觀光客，且都步行為主，這裡是全台古蹟最密集區域，市府要審慎思考。

交通局長林炎成強調，綠線規畫尚未定案，辦理說明會就是為了傾聽民意，納入未來規畫重要參考依據，此外，捷運建構若不能形成路網，將會使捷運效能打折。

台南市捷運工程處處長秦繼孔表示，台南市先進運輸系統路線規畫都是擇定20米以上道路為考量，不僅符合大眾運輸法規，也不會影響消防救災，更不需徵收土地或強制都更，台北市文湖線即使用既有道路採高架捷運，亦未影響鄰近路線人民財產權。

秦繼孔指出，中西區是府城舊城區發展最早精華地區，區內符合20米以上道路都是路線規畫可能選項，但捷運非一條直線拉到底，而是會配合道路狀況，台北捷運也如此。

交通局日前已完成永康、歸仁、仁德及東區4場說明會，永康區回收問卷，支持245份、反對23份，東區支持70份、反對9份，歸仁區支持81份，沒有反對，仁德區支持61份、反對6份，贊成捷運繼續規畫分別為91％、88％、100％及91％，總支持率90％以上。

捷運規畫目前在起步評估階段，除積極辦理說明會，市民也可在捷工處的網站上查閱所有相關規畫資料，未來可行性研究成果也需要議會同意才能定案，進入綜合規畫階段，站點及路線才會確定，預估經費會更精確，也會依相關規定辦理說明會、公聽會和環評，讓市民充分了解。

(中時 )