兵庫縣淡路島的《NARUTO＆BORUTO —忍里》樂園分為天之卷、地之卷的兩大闖關遊戲區。(黃菁菁攝)

兵庫縣淡路島的《NARUTO＆BORUTO —忍里》樂園內隨處可見《火影忍者》的主角，粉絲也變身同樂。(黃菁菁攝)

忍里園區內採用AR技術，遊客用手機在指定位置掃描QR CODE，並擺出火影忍者裡的經典動作，就能拍出忍術特效照。(來自東京的遊客提供)

《火影忍者》中的「一樂拉麵」也出現在忍里園區中，吸引遊客興奮品嚐。(黃菁菁攝)

日本兵庫縣立淡路島公園內的動漫主題公園「二次元森林」以《火影忍者》為主題的新遊樂園《NARUTO＆BORUTO —忍里》20日即將開幕。(黃菁菁攝)

日本兵庫縣立淡路島公園內的動漫主題公園「二次元森林」（NIJIGEN NO MORI)繼「蠟筆小新冒險樂園」及「夜遊火之鳥」(NIGHT WALK HINOTORI)之後，以《火影忍者》為主題的新遊樂園《NARUTO＆BORUTO —忍里》20日即將開幕。

園區內分為，靠智力闖關的「天之卷」和靠體力闖關的「地之卷」遊樂區，每完成一卷闖關任務，卷軸上蓋滿闖關圖章，就能拿到分別寫著「刃」和「心」字的兩條黑白色紀念手環，兩條合在一起就是個忍字，完成任務者還可以把將自己的影像投射在火影岩上！

「天之卷」的仙術修行關卡之間，還有火遁、水遁、風遁、土遁、雷遁等忍術的石碑，利用AR技術讓遊客瞬間變身成火影忍者的主角們。遊客只要用手機掃描QR CODE，在指定位置擺出指定的動作，就能拍出忍術特效照。

開幕前已有不少《火影忍者》粉絲特別從東京、大阪、神戶各地趕來搶先體驗，16日從東京來的兩名年輕男孩穿上忍者服，拿出事先備好的道具，信誓旦旦地來完成「任務」，其中1人還說，「從讀小學起就最喜歡火影忍者的男主角漩渦鳴人，即使叫他父親也不為過！」

從大阪來的女粉絲闖完「地之卷」後說，「比想像中還難過關，流了很多汗，大概花了30分鐘。由於遊戲中有許多漫畫中的設定，所以玩得很開心。」玩累了在出口處還有動漫中知名的「一樂拉麵」，忠實重現動漫中的餐飲也讓粉絲們興奮不已。

負責營運「二次元森林」的PASONA(保聖那)公司執行董事貞松宏茂表示，「動漫是日本的代表文化，希望借由淡路島向外發信，除吸引國內遊客外，也希望外國遊客前來。蠟筆小新冒險樂園現在有很多台灣、香港遊客前來，《火影忍者》日本發行了1億4千萬冊，海外也發行了8千萬冊，故期待更多動漫迷到二次元森林玩。」

「以往要到淡路島必須搭車或船，現在從關西、伊丹、神戶機場，以及大阪的難波、梅田、新神戶、JR大阪車站都有巴士可以到淡路島，更方便外國遊客前來。」

(中時 )