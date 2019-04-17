洪小鈴、小薰、唐禹哲、Darren邱凱偉、張翰等主演的《女人30》18日起推出，探討女人在30歲時所會面臨的事業、家庭、感情等問題，洪小鈴聊30歲時的自己是忙碌，完全沒好好體驗人生的黃金年紀。

皮膚黝黑的洪小鈴目前生活優閒，沒有工作時，重心都在健身、潛水和重訓，今在茶敘現場不忘秀她緊實肌肉，她笑說其實一開始自己只想運動，後來發現運動對身材修飾線條很棒，所以又更加拼命，現在只要不工作，洪小鈴幾乎每天都到健身房報到，「如果不持續運動，肌耐力退步又要重來，會花更多時間」。而且她很得意的說出自己體脂只有19，洪小鈴體重57公斤，她笑說自己目標是60公斤。

洪小鈴結束了一段長達八年的感情，她表示在感情上不論男女都要有共同的認知，要想清楚彼此適不適合，像她與之前男友在個性上有差異，最後雖已分手收場，但總比走進婚姻離婚好，「一般在感情上大家都沒勇氣提分手，但這都是在浪費消耗兩人的時間」。

對香港歌手許志安偷腥新聞，洪小鈴認為愛情是人生的潤滑劑，絕不能缺少，如果男人偷吃會原諒？洪小鈴認為自己感情上有潔癖，以前絕對無法接受「出軌」二字，但現在則認為任何事沒有絕對，雖不認同，但還是要看看兩人感情有多深再去考慮是不是要斬斷這段感情。

(中時 )