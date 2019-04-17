俄羅斯的Mi-26直升機(北約稱為「光環」Halo)，絕對是直升機界的巨無霸，比CH-47契努克(Chinook )、比S-61海王(Seaking)、CH-53E超級種馬(Super Stallion)都更大。這款直升機已問世40年，俄羅斯仍然倚重它來主導重型直升機市場。

防衛新聞(Defense News)報導，俄羅斯直升機公司在4月初的記者會表示，「我們會展示開發和建造超重型直升機的能力，而這就體現在Mi-26直升機上。」

Mi-26的長度為40公尺，旋翼長度超過30.5公尺，擁有20公噸的裝載量，逼近美國運輸機C-130的運量。俄羅斯直升機公司表示，Mi-26可以比其他重型起重機飛得更高，並且更容易操作。該直升機已投入生產近40年，並出口到世界各地，而且改造潛力還沒有結束。

2002年，一架Mi-26將一墜毀的美國陸軍CH-47重型直升機，採用全機吊掛的方式，送到巴格拉姆空軍基地，可見其力量之強。

Mi-26吊掛CH-47，可見其力量強大。

中國大陸就對Mi-26非常有興趣，一直希望能夠得到俄方的技術轉讓，俄國迴避這一部分，改以與大陸簽訂合作開發合約，研發概一種新型重型直升機，該計畫稱為「先進重型直升機」(Advanced Heavy Lift,AHL)，俄羅斯擔任顧問工程師的角色，顯然是確保自己的專利權。

AVIC Mil AHL "advanced heavy lift" helicopter in revised form. pic.twitter.com/31cRd26Wsm — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 2017年9月13日

中國航空工業的AHL直升機，外型很類似Mi-26，不過比較小一些，起飛重量為38.7噸，有效載荷能力為15噸，飛行距離為800公里，最大速度為300公里/小時，雖然小了點，但大陸要求的性能是適應高原飛行，以滿足對西藏的運輸能力。

俄羅斯直升機公司是合併了米爾(Mil)和卡莫夫(Kamov)的國營控股公司Rostec的子公司，是俄羅斯最大和最成功的航空企業之一，在2017年的調查該公司在全球排名第36位。總裁安德烈‧柏金斯基(Andrey Boginsky)表示，雖然重型直機幾乎是獨門絕活，但公司也在追求其他不同性能機種，以更適應市場，包括高速直升機、中小型直升機等，由他們的兩個著名設計局設計局米爾與卡莫夫各自研發，再由公司來負責銷售。

(中時電子報)