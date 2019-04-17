回高雄第一件事？ 韓國瑜「等不及」要上班。（影/中天新聞CH52）

韓國瑜對記者說，辛苦了，但也幽默問說，下次要不要一起再出國。（影/中天新聞CH52）

終於結束8天訪美行，韓國瑜說下飛機後，回高雄的第一件事，就是要去上班。讓李佳芬聽了之後，都驚訝到張嘴表驚訝，因為她認為，韓國瑜自己可以這樣，「但還有其他人耶，那其他人怎麼辦？」。不僅如此，韓市長還問隨行的記者，下次要不要一起再出國，讓現場人都笑翻了。

李佳芬表示，跟市長的那種行程實在是很累，笑嘆說真的像是去掉半條命了一樣。中天新聞報導，韓國瑜與李佳芬在舊金山機場準備搭機回台時，李佳芬說，「他（韓國瑜）跟我說他下飛機要去上班」，李佳芬接著做出張大嘴巴吃驚的樣子，「他（韓國瑜問我到台灣幾點了？我說清晨六點」，韓國瑜聽了竟秒回說，「欸～那弄一弄就可以去上班了」。

韓國瑜說一回國就可以馬上無縫接軌上班的回答，李佳芬聽了之後馬上驚呼：「那你也太不人道了吧，哈哈哈。因為除了你之外，還有其他人耶，那其他人怎麼辦？」，韓國瑜就說，「其他人可以休息一下」。

記者詢問韓國瑜回到台灣第一健是要做什麼？他說要趕快回到辦公室，跟副市長會談，跟同仁交換一下意見。記者追問說，那要無縫接軌上工？韓國瑜說，「當然啊，應該的」。

許網網友也在新聞片段下留言，「下飛機快去睡覺休息啦… 上啥班 會累死啊…」、「沒辦法啊，回來不上班又要被民進黨酸」、「市長…休息過了回到市議會，記得修理民進黨那一票傢伙」、「拜託，市長注重身體」、「高雄市民要求你回家睡覺休息啦」。

(中時電子報)