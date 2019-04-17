效力日職火腿隊的王柏融17日面對歐力士，一改本季16場先發以來都是第五棒，首次將棒次調至第三棒，其實過去大王因為打擊率高，在中職Lamigo桃猿主要擔任第三棒，來到日職因球隊需要，一直打第5棒，這次重回熟悉的三棒，果然第1場就大顯神威，單場4支4超猛打賞，連首轟都出爐。

王柏融在賽前打擊率雖有2成50，但卻是日職本季唯一打席數夠卻還沒得分的打者，某種角度來看可能是火腿隊在第六棒以後的打線攻擊有問題，今天除了王柏融扛三番之外，中心棒次由近藤健介打第四棒、中田翔第五棒，可能也是因第三棒能在隊友護送下有更多回本壘的機會。

而栗山監督這次的棒次調整果真有效，王柏融今天突破賽前13打數僅1支安打的低潮，單場4支4之外還選到1次保送，上壘率百分之百，第4打席面對歐力士後援投手吉田一將，瞄準145公里紅中直球，敲出中右外野方向的兩分炮，擊出日職首轟支外也將自己送回本壘板，首轟和首得分成就同步解鎖，打擊率上升至2成97。

王柏融今日打擊大爆發，除此之外攻擊方向無論是左半邊或右半邊的拉打、推打能力兼備，也選到1次保送，火腿隊前3分都靠王柏融打回，可惜火腿打線無法有效串聯，2度滿壘情況都留下殘壘，終場就以4比6輸給歐力士，苦吞2連敗。

(中時電子報)