台中市長盧秀燕（右）特別為大同國小整建校史館，傳承學風，特別寫下「百年樹人」墨寶贈校。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左三）表示，聯聚建設董事長江韋侖（右二）是大同國小校友，出錢出力整建校史館，為大同國小的120歲紀錄新里程碑。（盧金足攝）

剛過120歲生日的台中市西區大同國小，1899年創校名為「台中小學校」，專為日籍兒童設立的小學，1941年4月改稱「台中明治小學校」，為台灣在日據時代唯一以日本天皇為名的小學校。台灣光復，大同國小名為「自由第一小學」，光復國小名為「自由第二小學」，這兩所小學以台灣「光復」，世界「大同」成為新校名，讓這所學校的學生全都是「大同寶寶」。

大同國小校長鄭麗娟表示，1948年10月改名為台中市西區大同國民學校；1952年第2任校長賴登權繼任直至1974年，長達22年，為大同國小120年來任職最久的校長，1968年政府實施9年國民義務教育，校名正式改稱台中市大同國民小學並沿用至今。

大同國小校名由來及校史文獻，在新整修的校史館有脈絡可尋，台中市長盧秀燕寫的一手好書法，看到大同國歷經歲月的校史館，由聯聚建設董事長江韋侖以建築專業工法，為母校大同國小整建換新貌，特別揮毫寫下「百年樹人」墨寶，祝福120年歷史的大同國小繼續培育下一代。

大同國小校史館有如化身為一座回憶與傳承的博物館，江韋侖說，以自己到世界各國走訪博物館經驗，投注在校史館文物保存，與所有畢業於大同國小的「大同寶寶」一起回味童年的校園生活。

這次整修校史館，也發現高掛牆上一幅近百年的台灣綜合立體地圖，該地圖是日據時期由學校師生製作完成，高約2.5公尺，寬約1.5公尺，以木材為材料，高山地形由一塊塊木材拚貼而成，立體地圖比率15萬分之1，類似以人工拚貼木材製作大幅地圖罕見，彌足珍貴。

(中時 )