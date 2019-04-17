新竹縣內灣除了有老街，每年春末轉夏之際，更能欣賞到「火金姑」的奪目倩影，適逢內灣商圈20周年，特別安排一系列體驗活動，除了螢火蟲定點解說，還能品嘗、試作野薑花粽、蛋捲、絹印筆袋等，有吃又有玩。

每年4、5月的螢火蟲季，是內灣年度自然盛是，經觀察，螢火蟲每天出現的時段，普遍集中在晚上7點到8點，賞螢位置距離內灣火車站僅不到10分鐘的路程，遊客搭內灣支線來賞螢，車站旁就是老街，適合闔家來走走。

連日來常有雨勢，其實更適合賞螢，協會表示，螢火蟲喜歡溫暖潮溼的天氣，下過雨的夜晚更容易見到大量的螢火蟲出現，機會更為難得。

北埔、峨眉鄉也是不少攝影客推薦的賞螢盛地，北埔推出「健走大湖螢火蟲生態之旅」，本月27、28日，及5月4、5日的下午5點到9點，帶民眾採步行健走，從北埔六塘休閒谷經伯公廟、好漢坡、日落亭到螢火蟲培育區。

峨眉鄉七星村藤坪親水公園賞桐步道，今年公所推出「一桐訪螢找茶趣」活動，本月27日下午3點起，邀民眾賞桐花、品東方美人茶，入夜由螢火蟲生態解說員引領，進行深度螢火蟲之旅。

(中時 )