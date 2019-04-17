今年上海國際車展有不少新車都與「大」有關，Mercedes-Benz、BMW分別發表專為大陸市場開發的長軸版AMG A 35 L 4MATIC、BMW 3系列，LEXUS推出品牌首款MPV，LEXUS LM車內後方只有兩席豪華座椅，有如陸上版頭等艙，據知國內總代理和泰汽車已計畫明年第一季引進。
LEXUS LM後座兩張座椅可坐可躺，廠商宣稱在任何角度都能保有廣闊的視野，前方的隔屏上內嵌有26吋大螢幕，可與手機、平板連接，並支援藍光播放，加上Mark Levinson特別打造19支揚聲器音響系統和雙層降噪玻璃，在車內可享有劇院級的影音效果，而14L車載冰箱也隨時備妥香檳或葡萄酒。
另外，BMW與Mercedes-Benz也為大陸特別開發長軸版的車型，例如BMW 3系列的軸距即拉長至2961mm之譜，而AMG A 35 L 4MATIC也拉長至2789mm，等於是在既有的車款再加長，讓後座擁有更佳的乘坐空間。
備受性能迷關注的BMW X3 M及X4 M性能休旅，選在上海車展全球首演，皆搭載3.0L直列6缸M TwinPower Turbo渦輪汽油引擎，可提供480hp／ 61.2kgm最大動力，能在4.2秒由靜止加速至100km／h，國內總代理汎德計畫9月引進。
(中時 )
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