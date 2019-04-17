鴻海董事長郭台銘參選總統與否備受關注，他一席媽祖托夢給他，要他一定要「出來」，也讓參選故事增添傳奇。在5年前風起雲湧的318學運時，郭台銘曾經憂心如焚，後來關公發爐指示要他找民進黨團總召柯建銘解決處理，柯也看著郭跪在關公像前持香禱念7分鐘之久；由於一度有府院強勢驅離傳言，柯還在2014年4月4日時致電給郭，盼他到立法院撐場一天保護學生。

根據柯建銘在2015年底出版的《大局承擔》，鉅細彌遺記載著318學運退場的經過，其中有一段還與有意選總統的郭台銘有關。書中寫到，5年前的4月2日，郭台銘透過鴻海首席顧問找上未曾往來的柯建銘，希望拜託他對學運想想辦法，「老實跟您說，是郭董篤信的關公發爐啦，師傅（乩童）說要郭董找柯總召處理」。

與郭董聯繫上後，柯建銘便與時任民進黨主席蘇貞昌、秘書長林錫耀三人閉門討論，林錫耀當時態度保留，「學生會信任郭台銘嗎？」柯建銘說，「不一定，但起碼郭台銘一定可以說服王金平」。當天中午後，柯抵達鴻海總部，郭台銘與前立委林炳坤、時任立委的盧嘉辰與鴻海的財務長等人都在現場。

書中寫到，郭台銘帶柯建銘到2樓佛堂並說到，「柯總召啊，真的是關公叫我找你的！我們一人點三柱香拜關公好嗎？」、「關老爺，我把柯總召帶來了，柯總召會想辦法處理，也要請您保佑台灣安全。」

提到關公發爐，郭台銘也向柯建銘說，「關公這次發爐是從爐心不是上面，這是非常特殊的現象」，而這也是他這輩子第3次跪下來求關老爺。柯建銘雖然有腿傷不便跪，但當時也一起跟郭跪拜。

後來柯建銘向郭台銘闡述反服貿緣起，一談就是3個半小時，郭台銘鮮少插話，非常專注聆聽。柯也希望郭能說服當時的立法院長王金平，接受學運退場方案，不過根據書中所言，總統府在得知腹案後，就放話行政院若發動警察進入立法院，不必經過立法院長同意。

由於4月3之後的72小時不斷有傳言將強勢驅離，柯建銘再度致電拜託郭台銘，「郭董，現在強勢驅離傳言不斷，拜託你來幫忙撐長一天保護學生，你可以先在立法院外青島東路上坐下來聽講，之後再起身進議場」；郭當時則回道，他將以企業代表向馬英九呼籲，希望學運能和平落幕。

雖然柯建銘表示有得到學運決策圈同意帶郭台銘進議場，但消息曝光後好事多磨，決策圈又向媒體表示不準備接帶郭台銘，後來郭取消行程，但也撐過最危險的一天，讓王金平有機會順利進議場勸學生。

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(中時 )