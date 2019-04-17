于美人和浩子。（衛視中文台提供）

于美人和浩子主持的衛視中文台《請問你是哪裡人》今天慶周年，被問到許志安一事，于美人正經的說：「我比較關心巴黎聖母院」，因為聽到火燒那一刻于美人竟然流下眼淚，原因是因為去過幾次聖母院許願都非常的靈驗，加上那也是她與小孩的共同回憶，所以用佛法的「成住壞空」來開導自己與小孩。

她說，建成的那一刻是「成」，「住」久了之後物質能量會削減弱化，最後變成會「壞」掉，整個塌掉就「空」了，但是重建後又是另一個「成住壞空」的階段，小孩問她：「所以就什麼都留不住了嗎？」于美人則回說因為什麼都留不住，所以把握當下才是我們最應該做的事。」浩子則表示：「不能一心都在工作上，肯定要多留時間陪家人。演藝圈絕對有誘惑，而且時時都有誘惑，就是要謹記于美人講的成、住、壞、空，才能拒絕外界誘惑。」

對於郭台銘將參與國民黨總統初選，浩子一臉惋惜的說：「早知道鴻海股票70幾塊的時候就應該要買。」浩子笑說，當時環遊世界為了旅遊經費，曾在鴻海股票120多元賣出，所以其中有一個國家算是郭台銘贊助的，至於會不會投他？浩子笑說自己很久沒去投票了。于美人則表示「人人有機會、個個沒把握」的時代，不看好也不代表他不會上，看好也不代表他會上，但她覺得去行使是義務也是責任，最後不管誰選上都是大家共同的選擇。

(中時 )