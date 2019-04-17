總獎金台幣500萬元的聲寶女子公開賽，今天（17日）在台北高爾夫球場展開首回合，泰國好手帕琳達（Parinda Phoka）打出低於標準桿2桿的70桿，暫時領先群雌；台灣女將劉嬿、陳萱同以平標準桿的72桿，和泰國的坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）以2桿之差暫時並列第二。

今年在HLC賽封后的帕琳達首回合推桿發揮不錯，18洞只花30推，其中4洞推進7到11呎的小鳥推桿，抓下4隻博蒂、2柏忌，賽後她表示，今天風勢與果嶺起伏是最大挑戰，前9洞風勢較大，球道較窄，比較難進攻。

23歲的帕琳達於2015年轉戰職業，去年拿下PTT泰國名人賽（Thailand Master）冠軍與中巡賽中信精英賽亞軍。

2019聲寶女子高球公開賽第一回合陳萱72桿暫時並列第二。(大會提供)

去年贏得聲寶女子公開賽業餘組冠軍的陳萱，現在也是職業選手，上周日才在菲律賓馬尼拉女子名人賽並列第三名，創下個人職業生涯最佳名次，今天除了在4桿洞的第3洞，因為開球偏右，打成「遺失球」，切上果嶺那桿又打短，該洞大了7桿苦吞三柏忌外，共抓下4隻小鳥，另有2個柏忌。

陳萱指出，今天推桿與短桿都不錯，但是開球木桿與鐵桿不盡理想，18洞有12洞成功打上果嶺，數據上還表現不錯，但是對自己的開球不是很滿意。

去年TLPGA年度獎金排名第二的劉嬿今天最後5洞吞下3個柏忌，第14洞果嶺邊切桿失誤，第17與18洞都是第2桿鐵桿出現失誤、吞下柏忌，另外在5桿長洞的第7及15洞都順利射下小鳥，第1洞也是14呎小鳥推桿。

大會為了鼓勵台灣選手爭取佳績，特別設立賽事最佳成績台灣選手獎項，可獲得市價7萬元的聲寶高級家電套組，聲寶公司亦分別在第4丶8丶11及18洞提供四個一桿進洞特別獎項，在這四洞第一位打出一桿進洞的選手可贏得一台市價2萬3900元的55吋電視。

4月18、19日最後兩回合，將在TLPGA YouTube 頻道直播，明天第二回合自上午11點半起，後天最後一回合自上午10點半直播，每回合直播時間為3小時；最後一天大會特別舉辦抽獎活動，到球場觀賽民眾，只要成為TLPGA粉絲團粉絲，即可領取一張入場券參加抽獎，有機會帶走大獎。

(中時電子報)