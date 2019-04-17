市長盧秀燕說，她競選承諾的「恢復老人健保」，一直都是恢復前市長胡志強時代的政策；針對65歲以上且所得稅率5％以下長者。（陳世宗攝）

台中市議會17日召開第3屆第1次定期會第1次會議，一讀通過老人健保補助追加7億2,882萬6,000元預算，補助設籍台中65歲以上且綜合所得稅率5％以下長者，合計22萬人受惠。社會局表示，市府所提的恢復老人健保追加經費，是以「受益人數」乘以「平均保費」乘以「月數預估」計算，已作合理編列，盼獲得市議會支持通過，以利老人健保補助盡速恢復，符合市民期待。對於民進黨議員對數據有所誤解，社會局特此說明。

今日議會中，市議員李天生關心市府今年恢復老人健保補助經費編列不足的狀況。對此，社會局長李允傑表示，恢復老人健保補助對象和前市長胡志強時期的補助標準一致，是基於公平、財政永續的考量，排富條件維持以綜合所得稅率5％以下長者為對象；市府感謝議會多位議員的關心和監督，台中市政府絕對會和議會與民意站在一起，維護市民的福利，也讓財政更永續。

社會局說明，市府在編列恢復老人健保費補助的追加預算時，已參考台中市105年補助老人健保數據，預估補助人數約占全市老年人口數62％，加上考量全市老年人口成長率，預估至108年底約有36萬4,000人，扣除目前已編有預算補助的中低收入長者約7千餘人，因此未來恢復補助受益人數約有22萬餘人。

社會局指出，每人每月健保最高補助金額為749元，但每位長輩繳交保費有高有低，因此以平均保費550元來估算。如自今年7月針對全市以綜合所得稅率5％以下長者為補助對象，預估所需經費為7億2882萬6000元整，因此所編列的追加預算足以支應下半年恢復老人健保所需經費，台中市符合補助條件約22萬名長輩皆可獲得補助。

社會局強調，市府所提的恢復老人健保追加經費，是以「受益人數」（即22萬餘人）乘以「平均保費」（即550元）乘以「月數預估」（7至12月共六個月）計算，已作合理編列。

市議員羅廷瑋也親自試算市府提出的老人健保預算，力挺社會局沒有算錯，呼籲其他議員重視市民福利，盼讓老人健保力拼在7月1月順利執行。

針對老人健保預算，對於民進黨議員對數據有所誤解，財政局也說明，前市府預算支用過度，導致目前市府舉債高達1,199億，舉債空間剩88億，其中，今年依中央主計單位規定的舉債額度更剩不到10億，顯示目前台中市財政確實不佳，但盧市長上任後積極「追錢」也注重「財政紀律」，調整施政項目，設法開源節流，正式通過後將力拼於7月恢復老人健保補助…。

(中時 )