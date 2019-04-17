有意參選2020總統的前新北市長朱立倫今晚出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，對於鴻海董事長郭台銘願參加國民黨內初選，他表示，自己以正面態度看待，而一位企業家願投入政治，也顯示執政黨、民進黨政府真的把台灣經濟搞到大家受不了。朱還提到，高雄市長韓國瑜明將回國，「大家不要只看到新的郭董、忘了韓國瑜，明天還是給韓國瑜歡迎」。

被問及郭台銘喊出「願意參加初選、不願意接受徵召」，朱立倫重申，還是以18個字表達，「二個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」，這就是自己的一向態度；而郭台銘今也呼籲黨中央進快訂定明確辦法，「若徵召韓國瑜我全力支持，就沒初選；反之不徵召辦初選，就有完整初選辦法，我們全力以赴」。

此外，朱立倫在致詞時也提到「媽祖」，並表示最近才跟媽祖遶境五天四夜，體認到在媽祖面前真的眾生平等、不分貧富貴賤。他還意有所指笑說，「媽祖都會托夢給你，但媽祖托夢給你只會講一句話，叫你多做好事、善事，多幫助別人，你一定會平安，健康，不會托夢給我叫我選總統！」語畢也引發台下一陣笑聲。

郭董投入初選！這三大挑戰得面對

(中時 )