新舊警察制服交替之際，警方強調，制服換新，但使命不變。（取自臉書）

新警察制服走戰術風。（取自臉書）

警政署今天表示，警察現行制服陪著員警走過30個年頭，為強化員警服裝功能、提升執勤效能與安全，新式警察制服在總統指示全力支持下，且經相關同仁合作努力和專家學者協助，完成研議、採購及製發，警政署訂於明（18）日全國同步換裝，上午6時起班的外勤員警統一著新制服，8時前換裝完畢。

警政署明上午11時也將舉行換裝典禮記者會，邀蔡英文總統見證歷史性的一刻，並以行動劇方式呈現警察制服的演進史。

經連月來試穿，警方發現，走戰術服風格的藏青色新制服，以安全、舒適為考量設計，夏季便帽以透氣網布製作，而褲子除設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達耐磨、保護效果。

轄區特種行業、幫派活動密集的北市警中山分局則指出，簡單來說，新制服讓同仁活動更方便、跑得更快，在街頭打擊犯罪上可更有效率，呼籲不法之徒切勿違法、挑戰公權力，警察換新制服，但守護治安的使命不變。

(中時 )