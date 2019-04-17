前新北市長朱立倫今晚參加台灣上市櫃公司協會舉辦東方領袖講座，擔任嘉賓致詞時說：「媽祖不會託夢給我，叫我選總統」，短短約3分鐘的致詞，似乎有言外之意，表達現在的心情。

今晚東方領袖講座特別邀請印度台北協會會長史達仁以「鑑往知來話印度-企業領袖新視野」為題做演講，吸引近百位企業家參與盛會；史達仁會中表示，印度教的神，跟台灣民間信仰的神明(如三太子等)類似。

剛參加完媽祖五天四夜繞境的朱立倫有感而發地說，最近曬得很黑、但很開心，感受到媽祖面前眾身平等、不分貧富貴賤；提到託夢，朱立倫說，媽祖只會託夢給你，「要多做好事、多做善事、多幫助人，可以獲得平安、健康」，「媽祖不會託夢給我，叫我選總統」。

朱立倫表示，現在已經沒有公職身分，與史達仁是多年老朋友，希望以行動共同支持台灣、印度之間的文化交流，朱立倫以2次到印度參訪的經驗，發現印度進步速度快到讓人印象深刻，有好多頭腦好的數理科技人才，透過多交流，產業可以密切合作，強調台灣要認真努力把經濟做好。

史達仁則在演講中，不斷地推銷自己國家，雖然印度是古老文明國家，但國人平均年齡27歲，是相當年輕又有活力的國家，13億人口的巨大經濟體，近年來經濟成長率呈7％、8％快速成長，只要有2％的人願意掏錢買台灣產品，就相當於台灣整體市場規模，這也是為什麼台商近年來積極投資印度的理由。

(中時 )