崁頂鄉代會副主席參加媽祖遶境 摔落貨車不治 21:492019/04/17 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 崁頂鄉代會副主席林順義參加媽祖遶境時，不慎從貨車後車斗摔落重創頭部，搶救後宣告不治。（翻攝自林順義臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣崁頂鄉民代表會副主席林順義17日上午，參加新園鄉新惠宮遶境媽祖活動時，不慎從小貨車後方車斗摔落車下，頭部重創送醫搶救後宣告不治。 新惠宮媽祖17日上午7時許遶境至崁頂鄉，林順義帶著陣頭要去接駕途中，因令旗從車上掉落，想要撿拾時，疑似因車子移動，重心不穩不慎從小貨車後車斗摔落地面，頭部直接撞擊地面受重創，送東港輔英醫院後，再轉送高雄榮民總醫院搶救，下午宣告不治。 46歲的林順義是這屆是第2任擔任鄉代，是首次擔任副主席。 (中時 ) #崁頂 #鄉代會 #副主席 #媽祖遶境 也許您會感興趣 推薦閱讀 隨媽祖遶境 德化生一輪一腳印 04:092019/04/13 媽祖遶境 各自表述的宗教政治學 04:092019/04/14 彰化鄉鎮多名正副主席、鄉長被押 地方憂代表會開不成？ 20:352019/04/15 正副主席收押 鄉代會難召開 04:102019/04/16 大甲媽祖遶境 嗨翻外國人氣網紅 18:012019/04/16 大甲媽遶境太神奇 港媒：上千個點心站吃到飽 20:282019/04/17 政治熱門新聞 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 韓國瑜回台「等不及」做啥？李佳芬聽了好驚訝 - 政治 聽到郭台銘參選 韓國瑜：天塌兩人頂 舒服多了 - 政治 郭台銘選總統有玄機？沈富雄：他出手了！ - 新聞 朱立倫：大家不要只看到新的郭台銘 忘了韓國瑜 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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