屏東縣崁頂鄉民代表會副主席林順義17日上午，參加新園鄉新惠宮遶境媽祖活動時，不慎從小貨車後方車斗摔落車下，頭部重創送醫搶救後宣告不治。

新惠宮媽祖17日上午7時許遶境至崁頂鄉，林順義帶著陣頭要去接駕途中，因令旗從車上掉落，想要撿拾時，疑似因車子移動，重心不穩不慎從小貨車後車斗摔落地面，頭部直接撞擊地面受重創，送東港輔英醫院後，再轉送高雄榮民總醫院搶救，下午宣告不治。

46歲的林順義是這屆是第2任擔任鄉代，是首次擔任副主席。

(中時 )