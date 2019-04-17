巴黎聖母院遭祝融肆虐，悠久歷史文物付之一炬，令法國人震驚哀傷！倘若慘烈場景搬到台灣，國人將做何感想？留法的台大政治少講座教授蘇宏達表示，台灣幸運擁有五千年文物的故宮相伴，有任何企圖拆解故宮及其文物的行為，都應受到嚴厲的制裁和萬代的唾罵。

蘇宏達今(17)日在臉書發文提到，巴黎聖母院大火丶尖塔倒塌，讓全世界所有愛好文物丶珍視歷史的人都心碎了。這些古建築丶古文物都有幾百年，甚至幾千年的生命，逃過戰火浩劫丶政治動盪丶革命暴亂，而能展示在我們面前，實在是當代人的幸運。

蘇宏達指出，比起這些幾百年丶甚至幾千年歷史的文物，我們不足百年的生命實在顯得渺小。也因此，台灣何其幸福，有五千年文物的故宮相伴，實在值得每一個台灣人用生命來捍衛。他語重心長地說，任何企圖搬動丶更改丶拆解故宮及其文物的行為，都應該受到嚴厲的制裁和萬代的唾罵。

(中時電子報)