蘇花改氣爆意外？ 虛驚一場 22:072019/04/17 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇花改工程傳出發生工安意外，但蘇改處澄清說，並無人員受傷，引燃的管線已在10分鐘內撲滅。（翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花改谷風隧道工程傳出日前發生工安意外，且有影片外流，訊息經過轉傳後，甚至有人稱是發生氣爆，有人臉部受傷，今（17日）晚蘇花改工程處澄清說，影片拍攝的時間是4月15日，並無外傳的人員受傷，火勢在10分鐘內以滅火器撲滅。 蘇花改工程處表示，4月15日在谷風隧道的工人使用氧氣乙炔切除鐵件，因火星掉落，不慎引燃工作架上管線，工班在10分鐘內自行用滅火器撲滅，無任何人員受傷，但已責成廠商注意宣導用火安全。 (中時 ) #蘇花 #受傷 #工程處 #人員 #滅火器 也許您會感興趣 推薦閱讀 重機騎士蘇花車禍遭燒死 同行車友悲痛認屍 13:472019/04/13 中職》范國宸打擊火卻受傷 手掌腫到無法戴手套 18:462019/04/13 欠債疑借錢未果 男引爆瓦斯成焦屍 18:522019/04/13 合庫今年徵才達680人 01:212019/04/14 過火面積100平方公尺 浙江慈溪民房火警2死2傷 17:372019/04/14 白沙屯媽祖首度停轎童醫院梧棲院區 賜福病患與醫護人員 14:422019/04/15 濟南當地製藥廠發生意外 釀10死 23:162019/04/15 「蘆竹王陽明」猥褻警 網友全都怒 10:252019/04/16 《經濟》104：逾32萬職缺接受新鮮人，民生消費、軟體網路需求大 10:522019/04/16 NBA》考辛斯只打4分鐘就受傷退場 11:262019/04/16 社會熱門新聞 當庭獲兒死訊 永和分屍案兇嫌痛哭 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 鄉代被爆下藥性侵 女移工泣訴醒來被脫光 - 社會 - 中時 怕兵變嫩女友獻初夜 男「早上」7天慘了… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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