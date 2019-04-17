蘇花改谷風隧道工程傳出日前發生工安意外，且有影片外流，訊息經過轉傳後，甚至有人稱是發生氣爆，有人臉部受傷，今（17日）晚蘇花改工程處澄清說，影片拍攝的時間是4月15日，並無外傳的人員受傷，火勢在10分鐘內以滅火器撲滅。

蘇花改工程處表示，4月15日在谷風隧道的工人使用氧氣乙炔切除鐵件，因火星掉落，不慎引燃工作架上管線，工班在10分鐘內自行用滅火器撲滅，無任何人員受傷，但已責成廠商注意宣導用火安全。

(中時 )