屏東農友王朝欽原本是豬農，6年前轉型結合綠能興建溫室種菇，後來又在太陽能板下興建1.65公頃杏鮑菇場，從太空包到環境控制，進行自動化生產管理，打造全國單場最大的杏鮑菇場，一邊賣菇一邊賣電，開創太陽能板下新農業經濟。

王朝欽6年前把豬場交給弟弟經營後轉型綠能，在太陽能板下打造溫室，種植靈芝及木耳；3年前擴大規模，購地1.65公頃打造現代化設施種杏鮑菇，並自己製作菇包，請專業人員從事植菌工作，菇包都經過消毒，確保杏鮑菇健康長大。

他說，菇包從培養至布滿菌絲後就推入栽培房，全程溫控及溼控，共20幾個庫房，每天都有專業人員巡房，17天即可採收。在溫室長大的杏鮑菇，一個菇包可以長出近400克杏鮑菇，比一般不到300克產量更大，滿庫雪白的杏鮑菇看起來非常療癒。

最近他的杏鮑菇將通過有機驗證，全場將近70萬個菇包，每天產量近6公噸，最大量可以到12公噸，主要銷售到超市及餐廳，目前正爭取外銷海外機會，包括日本、新加坡等東南亞，都具有市場潛力。

他說，杏鮑菇是近年興起的養生食材，已成為國民美食，除了是家庭最常消費的菇品，火鍋店、燒烤店、餐廳等也常用杏鮑菇，前景看好。不同等級的杏鮑菇，價格每公斤40至70元不等。

另外結合太陽能板的溫室平均每天可以發5000度電，約可供一般家庭使用超過2周，太陽能板投資大概8至9年可回收，邊賣菇邊賣電，增加額外收入。

(中時 )