貝爾V-280測試PDAS系統整合演示飛行

當駕駛或乘坐飛機可以擁有360°視野時，會是何種飛行體驗？美國貝爾公司為美軍研發的實驗性V-280「勇猛」(Valor)傾轉旋翼機，最近完成系統整合進行首次試飛，為飛行駕駛與機組人員提供360°全景飛行視野。想像一下，未來這種技術若開放民用，在客機座位上就能看穿機身，享受宛如超人在空中飛行的感覺。

據《防務新聞》(Defense News)報導，在美國陸軍航空協會的年度峰會上，洛克希德．馬丁公司展示了配備「前導分散式孔徑系統」(Pilotage Distributed Aperture System, PDAS) 的V-280傾轉旋翼機在德州首飛的影片。

洛馬公司戰略和業務發展副總裁法拉賀提(Rita Flaherty)在峰會上說，PDAS是垂直飛行器歷史上第一個整合完成的戰術型分散式孔徑系統，該公司在多功能傳感器方面擁有多項第一，包括開發並部署了旋翼飛機首個光電瞄準系統，至今仍使用在AH-64阿帕契直升機上。該系統包括瞄準系統、日間光電傳感器與導航功能，全部與火控雷達融為一體。而下一代垂直飛行器，則將研發重點轉向多功能態勢感知、導航與威脅預警組件。

洛馬公司於2013年開始與貝爾公司合作，將此系統整合到V-280旋翼機上，隨後洛馬於2015年收購了西科斯基(Sikorsky)，該公司正與波音合作先進高速直升機「挑戰王」(SB>1 Defiant)。

報導說，系統整合成功前，貝爾V-280曾於2017年12月進行首次飛行，該公司準備以5年時間進行技術開、系統整合到演示飛行。系統方案包括6個獨立傳感器，以前2、後2、底1、頂1的方式配置，傳感器每個重量不到10磅。傳感器訊息以開放架構整合，再加上演算法創造出360°球形視野，具備感知、導航與飛彈預警能力。

而飛機外部的影像也可以置於螢幕或顯示器上，例如頭盔上的抬頭顯示儀或平板電腦，甚至亞馬遜網購的眼罩式顯示器都能看到傳感器傳送的內容，在機上不同位置的人員亦能用平板或顯示品看到與駕駛完全不同的視野。

報導說，這個系統未來也能應用於其他平台，美陸軍計劃明年春末夏初以UH-60黑鷹直升機來展示PDAS。此外在V-280測試期間將發展更多演算法，進行地面移動目標指示和改進導彈預警系統。

(中時電子報)