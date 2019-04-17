鴻海董事長郭台銘有意投入國民黨內總統初選，其黨籍認定及黨權問題引發討論。國民黨今則由黨主席吳敦義親授榮譽狀，直接稱郭為「同志」「黨員」；至於攸關登記初選的「黨權」問題，中常委也在中常會進行連署，將提案修正提名辦法，加註「對本黨有重大、特殊貢獻者，不受入黨或回復黨籍滿4個月之限制」，而此案也將在下週（24日）中常會中提出。

國民黨日前指出，郭台銘在1970年加入國民黨，為資深黨員，但在2000年辦理黨員重登記時，因郭台銘事業繁忙，其所屬黨部未能即時通知辦理重新登記，但郭仍持續給予國民黨大力支持；而郭台銘雖然具黨員身份，但其「黨權」的行使，將由組發會依據相關規定進行處理及認定。

國民黨組發會主委李哲華受訪則說，郭台銘已與黨部主動保持聯繫，也已經依規定享有黨員基本權利及義務；至於初選參選資格部分，基本上在相關辦法公告後會進行有意參選人領表、登記，以及資格審查，這都是未來還沒發生的事情，不針對個案進行評論。

對於郭台銘登記參與黨內總統初選，恐受「入黨或回復黨籍滿4個月」之資格限制，中常委呂學樟表示，已請中常委連署，將提案修正「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第6條，加註「本黨資深黨員、具良好社會形象且有傑出專業能力，或對本黨有重大、特殊貢獻者，不受入黨或回復黨籍滿4個月之限制」，其中同時將入黨、回復黨籍都放入。

他指出，如今郭台銘的黨籍沒問題，而在黨權、法制面部分，今日中常會中在場的人多數都參與連署，因時間太匆促才來不及提出，但若沒意外將在24日中常會中提出並通過，如此一來就能將問題排除、解套。

(中時 )