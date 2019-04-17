不少當地人也表示，在中壢從來不考慮搭小黃 (圖／翻攝自爆料公社)

計程車與Uber之爭持續延燒，但民眾普遍都選擇搭乘Uber，其中之一是因為許多人對小黃印象都不太OK。一名網友也在網路爆料，表示自己在中壢火車站搭計程車，卻被對方亂喊價，拒絕付費後還差點被圍毆，不少網友也紛紛留言「在中壢怎麼會想搭小黃？」

網友在臉書「爆料公社」上PO文控訴，表示自己在16號晚上11點左右搭上計程車前往龍東路，抵達目的地後司機直接跟他喊價200元。由於自己平常搭乘這段路，跳表價格都在140至160元之間，覺得不對的他看了下才發現司機根本沒跳表，於是拒絕200元價碼，要求司機開合理價格。

沒想到司機聽到後，直接將他載回火車站，接著就打算把人拉下來理論，原PO原本打算轉頭走人，卻遭司機追上毆打，一旁還有其他司機跟上來想助拳，幸好路人看到及時報警，才免於自己遭到圍毆，但仍舊被司機咬傷。

不少網友看到後紛紛表示「這就是為何我都搭Uber」、「Uber是唯一選擇」、「計程車的日常發揮」、「小黃不意外」、「Uber都不會碰到這種問題」、「小黃少一半，台灣更美好」、「抗議之前先提升自己素質吧，傻眼」、「台中這邊也一樣，一堆小黃直接坐地喊價」，還有當地人表示「住這邊30年了，能不搭小黃就不搭小黃」、「你怎麼會想在中壢搭小黃...」。

(中時電子報)