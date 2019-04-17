納豆今上好友Selina的節目錄影，會後提到他結束餐廳副業投資之後，經營的手搖飲品牌目前還有20多家，對於台北東區蕭條3年，台北市長柯文哲先前表示欲救東區景氣，納豆說，「我覺得有點太晚，我跟附近店家都熟，最近回去走走，每個老闆看到我第一句就是嘆氣、滿腹委屈，我覺得很難過。」

他的手搖飲已積極往海外拓展，包括港澳、泰、新加坡、日本和加拿大，5月將在大馬開店，「在台灣開店有個問題就是媒體，一些不實的爆料沒經過查證就寫，我還沒澄清，生意先掉一半，就算再怎麼努力推新產品也趕不上被傷害的速度，海外的好處是，他們只問好不好喝，不會在意那些新聞事件」。

郭台銘欲參選總統，對改善台灣經濟有幫助？納豆回，「說不定，現在世界趨勢好像是如此，比如美國總統，如果郭董出來選，表示大家對經濟有一定的期許或受過一定的傷害，會希望有商人的長才進來，說不定是好事」。

(中時 )