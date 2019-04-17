南投縣仁愛鄉南豐村周姓表兄弟14日深夜相約到南山溪夢谷瀑布上游山區狩獵，2人追捕獵物時，24歲表哥疑不慎踩空跌倒，誤觸獵槍扳機，子彈擊中19歲表弟右胸，警消獲報前往搶救仍回天乏術。警方訊後將周男依過失傷害致死罪嫌移送法辦。

仁愛消防隊接獲報案，報案人指一名男子胸部受傷，因意外現場距離部落步行約2公里，還需要涉過多條溪流，消防隊動員7名救難人員，到場時發現受傷男子右胸中彈，已無生命跡象，遂合力將遺體抬下山交由家屬領回。

檢警相驗調查，24歲周姓男子與同姓的19歲表弟都住在南豐村，平時往來密切頻繁，前天晚間相約到南山溪夢谷瀑布上游山區狩獵，兩人發現前方有獵物，上前追捕，表弟在前表哥在後，表哥不慎踩空跌倒而誤擊獵槍扳機，表弟中彈當場倒地，當場驚嚇報案，希望能救表弟一命，可惜救難人員到場時仍難已回天。

警方調查，周男所持有的獵槍沒有合法申請登記，訊問後依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

(中時 )