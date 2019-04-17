中信兄弟17日在主場迎戰富邦悍將，兩邊皆派出洋將先發，由萊福力對上防禦率王索沙。索沙先發7局飆10次三振，只被打出2支安打讓中信兄弟望球興嘆；相較之下萊福力先前出賽3場共丟13.2局無失分，但今天在第1局就被得4分，主投3局被敲9支安打、失5分有4分自責分提前退場，最後富邦就以14比1大勝戰績龍頭的中信兄弟。

本場比賽富邦悍將打線大爆發，全場狂轟猛炸打出25支安打，打破富邦悍將及前身義大犀牛的隊史紀錄，此場比賽人人有安打、人人有表現，除了第2局之外每局都有得分，光是單場3安以上猛打賞的球員就有5位，包含都差1支全壘打就達成完全打擊的林哲瑄和林威廷、7支5超猛表現的林益全追平個人最佳紀錄，以及林宥穎、李宗賢也有猛打表現。

中信兄弟前半場只有5局下半里迪及彭政閔皆連敲安，至此之後就再也沒從富邦投手手中敲出安打，更有6個半局慘遭到三上三下，直到第9局才讓詹子賢從羅嘉仁手中敲出陽春炮，突破0分的窘境。

同時這場也是陳江和第1000場出賽，是中職史上第22人，擔任先發第9棒游擊手，不過第2局就在守備時，因李宗賢盜壘不慎遭釘鞋劃傷手掌，有流血情形提前下場，並在第3局1人出局時決定更換守備，由好兄弟王勝偉接手。

(中時電子報)