台南款限定口味就連包裝也很文青味，融入鐵窗花元素。(曹婷婷攝)

就算賣蛋糕，也要緊扣地方歷史與人文情感，洋溢文青風！在全台坐擁20家據點的名店「亞尼克」，17日在緊鄰國華街、正興街的商圈，開設中正店門市，插旗文青觀光勝地，為融入在地化，更配合門市緊鄰西市場，前身為香蕉倉庫，研發台南限定款「巧克力香蕉」生奶捲，更以台南老房子窗花意象作為包裝意象，吃蛋糕也品嘗到台南限定的人文氣息。

董事長吳宗恩表示，看準正興商圈的觀光、美食群聚吸引觀光人潮等效應，特別將新門市設在熙來攘往的中正店，這裡的氛圍格外特殊，既新穎又不失懷舊，也因為鄰近市定古蹟「西市場」，整家門市採用紅白配色的色調設計，新舊交融。

另也呼應日據時期，西市場香蕉倉庫是香蕉出口大宗，見證台日百年香蕉史，因此，店家選用香蕉搭配巧克力加入生乳捲，外盒融入台南常見鐵窗花，讓人耳目一新。

業者表示，明治時期，台灣香蕉就已經成為日本經典洋食，香蕉肉質細緻、口感香甜，這回把香蕉融入巧克力，開發的香蕉巧克力生乳捲，全台灣只有在台南的中正店限定上市。

以在地故事包裝生乳捲，已經是品牌一大特色。業者強調，甜點店在各地都有據點，每一家店都希望能融入在地特有的農產品或故事，開發在地特色產品，過去，曾經將高雄芋頭、雲林花生加入生乳捲，都深受好評。

適逢母親節將屆，業者也希望能帶給消費者多一種母親節蛋糕的選擇。此外，母親節檔期限時推出「瑰蜜生乳捲」、俏媽咪、森林野莓、芋見香緹、甘納許黑森林、雪藏草莓芝士、25度N檸檬派６款蛋糕，4月30日前預購母親節指定蛋糕享88折起預購優惠方案。

(中時 )