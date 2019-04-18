高雄市岡山區兆湘國小，校名來自王兆湘烈士。（林瑞益攝）

高雄市岡山區兆湘國小，圖為昔日民進黨立委邱志偉（後排左五）爭取退役教練機進駐校園的情形。（資料照片，林瑞益翻攝）

高雄市岡山區有8所國小，兆湘國小是唯一以「人名」為校名的學校。這所學校是為了紀念王兆湘烈士，所以取名兆湘國小，也是全台唯一擁有退役教練機中興號的小學。

兆湘國小綠意盎然，宛如公園，創校於1949年4月1日，原隸屬空軍司令部附設岡山子弟小學。後為紀念空軍烈士王兆湘而得名。

王兆湘生前曾多次駕機深入大陸執行空中偵照任務，1957年4月15日，在上海返航途中不幸被迫墜機身亡。1966年8月1日學校改隸高雄縣政府，以「兆湘」為校名，紀念王兆湘。

兆湘國小歷史悠久。從杭州創辦開始，該校前後有不同的學校名稱，前期以「子弟學校」為名，國民教育階段則以王兆湘為名，除象徵兆湘國小一脈相承外，更突顯學校以忠烈名士為榜樣，勤慎誠樸、樂觀進取，歷年校友均能成為社會砥柱，包含已故的前海軍上校尹清楓、藝人高凌風等。

後來，高雄縣市合併，行政區併入高雄市，校名改為「高雄市岡山區兆湘國民小學」。兆湘國小校長翁瑞美說，學校擁有退役教練機中興號，可藉此教育孩子宏觀的歷史觀，寓教於樂。這架退役戰機是民進黨立委邱志偉於2015年向國防部爭取得來，供校園展示與教學。

(旺報 )