開始跟心愛的人同床過夜了嗎？那麼你們是抱著睡、摟著睡還是各睡各的？睡覺是放鬆的時刻，往往也會洩露內心真實的一面。所以情侶們的睡姿，也會洩露彼此的感情狀態，如果你們「睡成」這4種姿勢，感情恐怕出問題囉。

根據《柯夢波丹》報導，身體語言學家Patti Wood針對情侶的睡姿來進行分析，其中有4種姿勢，顯示情侶間感情有些狀況。

「背對背睡」--我們彼此都需要一點空間（男女）

背對背睡堪稱情侶紅燈，空隙越大越意昧你倆的感情處於緊繃狀態，雙方都急需一些空間，甚至內心藏有不能說的秘密。

「背對背睡，但屁屁黏在一起」--我需要一點空間，但還是很愛你（男女）

雖然是背對背睡，只要屁屁還撞在一起，有一些肢體接觸，就表示感情穩定，而且雙方都非常自主。

「兩個人都趴睡」--我們在床上合不來（男女）

除非有頸椎或背部問題，否則趴睡者的情緒通常焦慮而脆弱；如果情侶兩人都採取這種睡姿可就大不妙，那代表感情出現警訊，雙方不僅備受壓力，還缺乏信任感，甚至在性關係上不太契合。

「各睡各的，但腳交疊在一起」--我需要你的關心（男女）

可能是因為腳離大腦很遠，比較不受控，所以它是身體最「誠實」的部位，因為當你另一半用腳和你「勾勾纏」，就代表他渴望你的關心，有強烈情感與性慾。

(中時電子報)