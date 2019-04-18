隨著達欣在季後賽首輪淘汰，頂著2008年NBA探花光環來台打球的梅約(O.J. Mayo)，在SBL引爆的梅約旋風也告落幕，但梅約這次來台近半年時間，所展現的專業態度，以及對球迷的親切誠懇，的確令人懷疑他真是NBA球星嗎？

或許這麼說會引發網友筆戰，但跟過往只要跟NBA「沾」上一點邊的SBL洋將態度相比，梅約確實不像征戰NBA長達8個球季的老外，更別提那個只在第9季打過1場就告消失的費瑟，當時他「耍大牌」模樣，到現在都令人難以忘懷。

就從我親眼所見的「梅約的一天」來說就好，每次達欣賽前，梅約都早早出來練投，專注模樣比本土還認真，比賽期間更是努力幫忙球隊求勝，也從不在乎上場時間，賽後也會留下觀看其他球隊比賽，就是想要研究其他球隊打法與洋將。

更值一提的是，梅約很少拒絕球迷賽後合照或簽名要求，不管賽後等他的人有多少，都在台灣經紀人「胖胖」石晉身幫忙翻譯與維持秩序下，一一滿足所有球迷需求，看不出一絲不耐煩模樣，甚至有時我都發完稿離開球場，他竟還在簽！

無法幫助達欣闖進季後賽次輪，梅約相當自責且失望。(中華籃協提供)

梅約在場上的貢獻度更是有目共睹，除了場均22.6分拿下本季得分王，更不斷展現他在場上驚人得分爆發能力，其中6場得分超過30分，甚至曾連3場得分破30，要不是上場時間受到「雙洋將」規定限制，他的平均得分絕對更高。

或許有人會「酸」梅約來台打球，是因他捲入禁藥風波，沒地方可去才來的，但從梅約這次台灣行，所展現的敬業、專業與尊重球迷的態度，就算他不太可能再來打球，梅約還是能在世界其他籃球舞台，找到真正屬於他的發揮空間。

只能說台灣球迷真的很幸運，可以親眼目睹梅約現場飆分與展現專業、熱愛球迷的一面，但最讓我難以忘懷的，還是曾在賽前「偷偷」闖進達欣休息室訪問教練的我，慘遭梅約「白眼」伺候的一幕，也許真正不夠專業的人是我才對！

(中時電子報)