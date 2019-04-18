命理師江嘉葉。(本報系資料照)

20190417中天新聞 李佳芬金句連發 嫁韓國瑜是最大功課

高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬鶼鰈情深，這次韓國瑜出訪美國，她全程陪伴、細心照顧，演講時還笑稱嫁韓國瑜是她這輩子最大功課，好感情令人羨慕。曾神準預言韓國瑜當選高雄市長、林志玲會在2017年復合老情人言承旭的命理師江嘉葉，也特地向《中時電子報》揭密韓國瑜與李佳芬動人的前世今生。

江嘉葉表示韓國瑜夫婦前世是情義相挺的好友，李佳芬出生在富豪之家，韓國瑜則是小康家庭，同為男性的兩人因喜好弄槍舞劍，巧合拜師學藝同一師父，結為好友，也是同門師兄弟。

不過同為師兄弟，個性卻南轅北轍，江嘉葉稱李佳芬前世個性豪放細心，處處與人結善緣，韓國瑜個性較剛硬，喜助人為樂，好打抱不平，對看不慣的事會出手管閒事，較容易與人起衝突結怨，幸好都有師弟李佳芬出面化解。

出門在外，李佳芬細心打理師兄生活起居，韓國瑜常開玩笑說：「你要是我老婆就好了！」佳芬也回他：「好，下輩子我就當你老婆，把你管得嚴嚴的，照顧得讓你服服貼貼的。」

果然天從人願，這輩子兩人真如前世所願，結為夫妻。江嘉葉分析，因有前世因緣，韓國瑜、李佳芬這世初見面一定會觸動對方的心，有一種親切感，似曾相似的熟悉感，「身為大男人的韓國瑜碰到又柔又剛的李佳芬，舉白旗投降，愛妻愛家，會聽老婆的建議，凡事也會與老婆商量討論，有夫妻的恩愛也有似好友的知心。」

此外，江嘉葉更為兩人分析面相，韓國瑜額頭高聳，氣色明亮，耳垂有力，能擔當大任，耳中有氣，有情有義，李佳芬眼神明亮銳利，對事物的分析看得又透又遠，不易被世人褒貶迷惑，兩頰有力，脣形柔潤，待人以誠又厚道，夫妻情義長，姻緣深，雖常會意見不同，鬥鬥小嘴，但兩人都愛家，都努力經營家的溫暖，是一對令人羨煞的美滿姻緣。

(中時電子報)