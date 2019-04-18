5個小時候報應就來了，慘遭老婆罰跪照片還PO上網 (圖／翻攝自爆廢公社)

不要隨便把老婆賣掉。一名男網友在臉書「爆廢公社」出賣老婆，把老婆睡死的照片貼上來，還標註「老婆婚前婚後照」，當時不少網友就表示「你完蛋了」，沒想到才過五個小時，這個男網友罰跪照片就曝光，讓網友全笑翻「報應來了吼」、「真的跪了」。

男網友老婆PO出罰跪照片，透過照片可以看到，一個大男人雙膝跪地，手捏著耳朵，完全抬不起頭。老婆表示：「他很好身體健全沒有殘缺，只是被我罰跪到我洗好澡、洗完女兒衣服而已」，還幽默表示「感謝爆廢讓大家知道他老婆的度量到哪裡，也讓我知道老公hen愛我，態度很誠懇」，不過接著話鋒一轉說「我看到自己照片真的笑不出來，拜託大家別有樣學樣，不是每個人都可以這樣認錯或承受截圖」。

網友看到後全都笑到喘不過氣，直說「跪久一點啊」、「沒跟到前面就知道一定是出賣老婆了」、「需要我提供主機板嗎」、「我這邊有一批好便宜的榴槤...」、「原來他還活著啊，本來都想去上香了」。

(中時電子報)