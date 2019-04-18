南部著名的茂林風景區，平日有高雄客運公車行駛，但假日遊客卻無車可搭，市府為落實市長韓國瑜「兼顧城鄉、高雄一家」公車增班增點政策目標，共同啟航「JOY公車H31假日班次」，由旗山轉運站行經茂林及多納，串連茂林、龍頭山、多納等各精華遊憩景點，提供遊客與居民便利的公共運輸服務。

茂林區長宋能正表示，往年JOY公車H31配合「茂林紫蝶幽谷賞蝶季」期間加開假日車次，現在非賞蝶期間特別加開3車次服務，對外來遊客及當地民眾都是一大福音。

交通局長鄭永祥指出，考量茂林地區居民旅運需求且假日往茂林多納等景點遊客也有公共運輸需求，交通局即日起於非賞蝶期間加開假日每日3車次，歡迎旅客多加利用。

旅客可於高鐵左營站搭乘旗美國道快捷公車或於高雄火車站搭乘高旗快線（E25、E28、E32）前往旗山轉運站轉乘JOY公車H31到茂林觀光。

交通局表示，JOY公車H31平日周一至周五每天3車次往返，為方便旅客與當地居民，即日起例假日加開3車次，該路線採里程段次收費。

另目前市公車有多項票價優惠，包括市區公車一日兩段吃到飽、捷運轉乘市區公車折扣3元及公路客運最高自付額60元。

(中時 )