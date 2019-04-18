由正修科大藝文處策展的「島南小室日日晴─黃湘創作個展」，正在高雄國際機場出境廳中央藝廊展出，作品獲選入「亞洲插畫師年鑑Collections 2015」，風格深受大眾喜愛。

本次展出的4系列創作包括有「0.75米訪客」、「她的浮雲夜常」、「1010 apothecary - 70s」及「島南小室日日晴」，「島南小室日日晴」以家鄉南台灣的生活步調與景致為主軸，藉由圓滑肥潤人物，平面化室內空間與花草圖騰，展現黃湘悠閒、舒適的島南生活日常，題材多元豐富。

黃湘因喜愛旅行，「0.75米訪客」以人類一步平均步伐0.75米作為邁步走向世界的開頭，取景從南半球到北半球、從東方到西方世界的代表城市，帶領觀者一一細細品嚐異國風情。

相對於「0.75米訪客」的采風寫景，「她的浮雲夜常」系列則著重心靈風景，屬於帶有幻覺的情境式主題與繪畫風格，作品畫面充滿異度空間超現實意味。

臉上總是掛著甜美笑容的黃湘，恬靜外表下存藏著一顆對創作堅毅熱愛的靈魂，她說，人生若有件事能與自己相伴到老，想必是奢侈的幸福，活潑插畫的作品直接轉印創作者自然真實的個性，本次個展將展至6月24日止。

(中時 )