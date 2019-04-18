網友上網詢問後，才知道爺爺在軍營內是橫著走的地下司令 (圖／翻攝自爆廢公社)

真的是臥虎藏龍！一名男網友表示，自己有一名鄰居阿伯，對他爺爺十分尊敬，還對他說「你爺爺以前在軍營內都橫著走的」，讓他覺得相當唬爛，忍不住上網發問「我爺爺真的很大嗎」，結果一報出爺爺軍階，大家都傻了，直說「你爺爺根本滿等了好嗎」。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文詢問，表示一個60多歲的鄰居阿伯以前是爺爺的下屬，一直跟他說爺爺在營區橫著走，但覺得對方在唬爛，實在不相信爺爺曾經這麼風光，因此上網詢問，表示自己爺爺是「一等士官長20級，真的很大嗎？」

網友看到後都嚇呆，直說：「沒有很大啦，都頂天了」、「靠，這滿等帳號了好嗎」、「你知道這種連中將、司令私底下都要說學長好嗎」、「旅長都立正讓他罵的」、「官階不大，但年資就是一切」、「這種等級只有肩上三顆炮的才叫得動好嗎」、「地下指揮官啊，還不懂嗎？」，還有網友詳細解釋，表示「20級士官長順利至少也要32年，所有長官甚至是長官的長官他都認識，混得好這些大官都是他的兄弟，當然橫著走」。

(中時電子報)