全聯獨家「好自在INFINITY Radiant幻彩系列」量多日用27cm x 9、日用24cm x 9、量多日夜用31.7cm x 9（網紅系包裝）， 129元，26日前第2件5折。（全聯提供）

全聯獨家「靠得住寵愛香氛／白茶香氛衛生棉」日用23cm x 12片 x 2、夜用28cm x 11片 x 2（春日香氛），26日前單組特價158元，買1送1。（全聯提供）

全聯獨家「蕾妮亞淨味玫瑰特薄衛生棉量多日用型」25cm x 18片（春日香氛），85元。（全聯提供）

全聯即日起至26日是「棉棉博覽會」檔期，期間全店衛生棉全聯價49折起，單筆消費滿369元還可現折50元。由於觀察到去年銷量成長超過1倍的衛生棉，大多都是夜安特長型、輕薄型，或是有特殊包裝的商品，顯示消費者在追求安心、舒適感時，也會被好看的包裝吸引，於是這次主要推薦「包裝、機能、香氛、體感」的棉棉新品。

其中，首推包裝可愛度爆表的網紅系衛生棉，像是新品「好自在少女口袋棉」，以6種漫畫風美妝小物的設計、充滿春天粉嫩氣息的包裝擄獲少女心；「蘇菲口袋魔法衛生棉」，菱格紋表層及可愛個性包裝設計，只有一般衛生棉1／2大小，小包包也放得下；話題超夯的液體衛生棉「好自在INFINITY」推出Radiant幻彩系列，以藝術風的包裝受女性青睞，2018年業績有近10倍的成長。

其次，強調機能性的夜安型衛生棉看好40公分左右的款式最熱賣，主打的「靠得住完美封漏衛生棉後漏終結」加長、加寬、新增感應式尾翼，量大時能自動升起更貼合肌膚；「蘇菲超熟睡內褲型衛生棉L號／M號」直接做成內褲樣式，熟睡時不用擔心外漏，去年業績成長超過20倍。

另，呼應春天的氣息，有多款香氛療癒系的衛生棉，如全聯獨家的「靠得住寵愛香氛／白茶香氛衛生棉」、「蕾妮亞淨味玫瑰特薄衛生棉量多日用型」，及「靠得住暖心香氛護墊杏桃花／梔子花」；至於，「蘇菲清新涼感超薄衛生棉天然薄荷」訴求超薄與草本清涼，能減少經期的悶熱感與異味感，也是很適合春夏使用的衛生棉。

(中時 )