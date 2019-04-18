葉美麗18日凌晨移送北檢複訊。（黃世麒攝）

郡宏光電董事長林勇任18日凌晨移送北檢複訊。（黃世麒攝）

昔日「股市四大金釵」、誠美材副董事長葉美麗涉嫌利用假交易、洗錢，掏空誠美材子公司茂豐貿易資產約2.6億元，調查局新北市調處17日搜索葉的住處、公司等相關處所，並於18日凌晨將她移送北檢複訊，全案朝違反《商業會計法》、《證交法》特別背信、非常規交易等方向偵辦。

(中時 )