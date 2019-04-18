涉掏空誠美材子公司茂豐 昔「股市四大金釵」葉美麗遭檢約談 02:502019/04/18 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 葉美麗18日凌晨移送北檢複訊。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 葉美麗18日凌晨移送北檢複訊。（黃世麒攝） 郡宏光電董事長林勇任18日凌晨移送北檢複訊。（黃世麒攝） 昔日「股市四大金釵」、誠美材副董事長葉美麗涉嫌利用假交易、洗錢，掏空誠美材子公司茂豐貿易資產約2.6億元，調查局新北市調處17日搜索葉的住處、公司等相關處所，並於18日凌晨將她移送北檢複訊，全案朝違反《商業會計法》、《證交法》特別背信、非常規交易等方向偵辦。 (中時 ) #大金 #美麗 #子公司 #掏空 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 不爽被霸凌…掏空公司召妓一夜花光 11:012019/04/14 龍邦集團再加碼泰山5千張 持股17.66％穩居單一最大股東 04:102019/04/16 熱門股－合勤控 轉機題材續發酵 04:102019/04/16 電器商業經營班 經長開講 04:102019/04/16 楊冪也招架不住！《扶搖》必學撩妹「5大金句」 16:362019/04/16 員林藤山步道桐花祭 20日美麗上場 04:102019/04/17 掏空誠美材子公司茂豐 前「股市四大金釵」葉美麗遭約談 12:092019/04/17 誠美材子公司茂豐、茂宇遭檢調搜索，誠美材：全力配合調查 16:262019/04/17 遠百母親節蛋糕2件95折 美麗購物節美妝滿3000送300 18:212019/04/17 簡嫚書攜母同框 美麗基因來自媽媽 19:342019/04/17 社會熱門新聞 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 涉掏空誠美材子公司茂豐 昔「股市四大金釵」葉美麗遭檢約談 - 社會 - 中時 4睡姿洩情侶危機 這姿勢表示床上超不合 - 社會 怕兵變嫩女友獻初夜 男「早上」7天慘了… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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