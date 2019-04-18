日常生活中，我們時常接收到「每天要喝2000cc的水」的訊息，認為達到這個量不但能保持身體健康，還能減肥，但這個資訊到底是誰、又是怎麼流出來的呢？原來都是一個老人搞的。

「每天喝水2000cc」這個說法最早源自於1826年，一名普魯士醫師所著作的「教大家如何延年益壽」一書，書中引用了一個80歲老人的講法，這個老人對作者表示，自己一直以來體弱多病，身體各處三不五時就出毛病，但自從40歲以後，每天都喝2000cc的水，自此身體變得十分健康硬朗，之後更被一名研究水療法的德國醫師引用，就此流傳至全球。由於在當時能過活到80歲的人數量並不多，因此許多人也不疑有他，開始固定每天喝2000cc的水。

但近年來隨著醫學知識越來越發達，不少專家也對此提出質疑。2012年時，一名美國醫學院教授海茵茲(Dr. Heinz Valtin)就表示，自己研究了45年的人體水分平衡差後，否定這個說法，他表示在沒有任何異常或患病的情形下，喝這麼多水沒有意義，因為在日常飲食中，就已經攝取了足夠的水分，因此只要等口可再補充水分即可，不需要強迫自己每天都喝2000cc的水。

(中時電子報)